У Лондоні оголосили короткий список міжнародного «Букера»

У четвер, 22 квітня, журі міжнародної Букерівської премії оголосило короткий список номінантів.

До нього увійшли:

Девід Діоп «Вночі вся кров чорна» («At Night All Blood is Black»);

Маріана Енрікес «Небезпека куріння в ліжку» («The Dangers of Smoking in Bed»);

Бенджамін Лабатут «Коли ми перестаємо розуміти світ» («When We Cease to Understand the World»);

Ольга Равн «Співробітники» («The Employees»);

Марія Степанова «На згадку про пам’ять» («In Memory of Memory»);

Ерік Вуйяр «Війна бідних» («The War of the Poor»).

Переможця цьогорічного «Букера» оголосять 2 червня.

Минулого року переможцем міжнародного «Букера» стала голландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд з романом «Дискомфорт вечора».

Міжнародну Букерівську премію вручають з 2005 року авторам, твори яких були перекладені англійською мовою і опубліковані в Сполученому Королівстві та Ірландії. До 2015 року переможців оголошували один раз на два роки, потім – щороку.