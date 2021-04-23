У Лондоні оголосили короткий список міжнародного «Букера»

У четвер, 22 квітня, журі міжнародної Букерівської премії оголосило короткий список номінантів.
До нього увійшли:
- Девід Діоп «Вночі вся кров чорна» («At Night All Blood is Black»);
- Маріана Енрікес «Небезпека куріння в ліжку» («The Dangers of Smoking in Bed»);
- Бенджамін Лабатут «Коли ми перестаємо розуміти світ» («When We Cease to Understand the World»);
- Ольга Равн «Співробітники» («The Employees»);
- Марія Степанова «На згадку про пам’ять» («In Memory of Memory»);
- Ерік Вуйяр «Війна бідних» («The War of the Poor»).
Переможця цьогорічного «Букера» оголосять 2 червня.
Минулого року переможцем міжнародного «Букера» стала голландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд з романом «Дискомфорт вечора».
Міжнародну Букерівську премію вручають з 2005 року авторам, твори яких були перекладені англійською мовою і опубліковані в Сполученому Королівстві та Ірландії. До 2015 року переможців оголошували один раз на два роки, потім – щороку.
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