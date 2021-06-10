До оптичного інтернету вперше підключать 3652 українських сіл – уряд

Уряд повідомив про затвердження розподілу коштів інтернет-субвенції для 670 громад в Україні, що дозволить вперше підключити до оптичного інтернету 3652 сіл.

«За рахунок коштів субвенції та за умови ефективних закупівель на рівні громад до оптичного інтернету буде вперше підключено 3652 сіл, у яких понад 11 тисяч соцоб’єктів. Серед них: 1,4 тисячі шкіл та 1,2 тисячі дитячих садочків; 2,9 тисячі медичних закладів; 2,2 тисячі бібліотек; 2,9 тисячі будинків культури, сільських клубів; 350 віддалених робочих місць працівників ЦНАПів», – повідомила пресслужба уряду.

Загалом, як зазначили в Кабміні, йдеться про розподіл 483,8 мільйонів гривень на проєкт «Інтернет-субвенція», завдяки якому «вже цього року понад мільйон українців отримають можливість вперше підключитися до оптичного інтернету».

«Це допоможе забезпечити рівний доступ та можливості для кожного українця. Тепер громади, що пройшли відбір, отримають гроші з держбюджету, потім проведуть прозорий тендер, після чого провайдери почнуть розбудовувати мережу... Крім того, для кожного з них за рахунок субвенції буде забезпечене покриття Wi-Fi-мережею. Так, кожен із відвідувачів зможе скористатися швидкісним інтернетом. Важливо: соцзаклади, підключені за кошти субвенції, отримають безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 2022 року», – пояснили урядовці.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації у відповідь на запит Радіо Свобода заявили, що у понад 15 тисячах сіл, де проживає більш ніж три мільйони українців, досі немає доступу до швидкісного фіксованого інтернету.

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