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22 квітня 2021, Київ 17:12
Новини | Суспільство

Понад 3 мільйони українців залишаються без доступу до швидкісного фіксованого інтернету – Мінцифри

Очікується, що в рамках проєкту «Інтернет-субвенція» оптичний інтернет з’явиться в об’єктах соціальної інфраструктури у трьох тисячах сіл

У понад 15 тисячах сіл, де проживає більш ніж три мільйони українців, досі немає доступу до швидкісного фіксованого інтернету, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За нашими підрахунками, досі понад 15 000 сіл, у яких проживає більш як три мільйони українців, досі залишаються без доступу до швидкісного фіксованого інтернету, на відміну від міського населення, яке цієї проблеми не відчуває. Мінцифри планує забезпечити безперешкодним доступом селян до оптичного інтернету», – йдеться в повідомленні.

У Мінцифри зазначили, що цьогоріч, в рамках проєкту «Інтернет-субвенція» оптичний інтернет з’явиться у понад 6 000 об’єктах соціальної інфраструктури, що розташовані у 3000 сіл, а більш як мільйон українців вперше отримають технічну можливість підключитися до оптичної мережі.

Для реалізації проєкту у державному бюджеті на 2021 рік передбачено 500 мільйонів гривень, додали в міністерстві.

За даними МОН, в Україні станом на 6 квітня 2021 року у 24 закладах середньої освіти не було доступу до інтернету.

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