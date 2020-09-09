Пентагон до кінця місяця обіцяє вивести значну частину військ США з Іраку

Американські військові 9 вересня заявили, що скоротять чисельність військ в Іраку приблизно на 40 відсотків вже цього місяця, аби довести їх загальну чисельність до 3 тисяч.

Очікується вихід приблизно однієї третьої від числа нинішніх 5200 американських військовослужбовців. Їхня присутність в Іраку обумовлена боротьбою з угрупованням «Ісламська держава». Представники очолюваної США коаліції припускають, що іракські сили тепер можуть, більшою мірою, самотужки впоратися з бойовиками.

Повідомляється, що Сполучені Штати не мають планів щодо постійної військової присутності в Іраку, а Вашингтон і Багдад в червні підкреслили свій намір невдовзі скоротити чисельність військ США.

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Напруженість між Вашингтоном і Багдадом загострилася після того, як в січні в аеропорту Багдада в результаті авіаудару США був вбитий командувач спецпідрозділу «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Після інциденту парламент Іраку підтримав резолюцію про виведення міжнародних військ з країни.