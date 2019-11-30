Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 листопада 2019, Київ 13:37
Новини | Міжнародні

В Ірані у школах та університетах скасували навчання через забруднення повітря

Через високий рівень забруднення повітря в Ірані закрили навчальні заклади

Дивитись коментарі

В деяких частинах Ірану, зокрема в Тегерані, 30 листопада скасували навчання у школах та університетах через високий рівень забруднення повітря.

За даними Associated Press, у перший робочий день тижня, якою є субота в Ірані, також закрили дитячі садки та скасували спортивні заходи.

Через смог, дітей, літніх людей та людей з респіраторними захворюваннями просять не виходити на вулицю.

Тегеран входить до списку міст із найгіршими показниками забруднення повітря у світі. Взимку ситуація погіршується через відсутність вітру.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG