В Ірані у школах та університетах скасували навчання через забруднення повітря

В деяких частинах Ірану, зокрема в Тегерані, 30 листопада скасували навчання у школах та університетах через високий рівень забруднення повітря.

За даними Associated Press, у перший робочий день тижня, якою є субота в Ірані, також закрили дитячі садки та скасували спортивні заходи.

Через смог, дітей, літніх людей та людей з респіраторними захворюваннями просять не виходити на вулицю.

Тегеран входить до списку міст із найгіршими показниками забруднення повітря у світі. Взимку ситуація погіршується через відсутність вітру.