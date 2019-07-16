Тегеран підтвердив арешт французько-іранського науковця

Влада Ірану підтвердила арешт в країні французько-іранського академіка Фаріби Адельхи. Це сталося через день після того, як президент Франції Еммануель Макрон поставив це питання Тегерану.

15 липня Макрон виступив з заявою, в якій вимагав пояснень щодо арешту минулого місяця Адельхи, співробітниці паризького Інституту політичних досліджень.

«Ця особа була затримана нещодавно... але з огляду на характер справи, зараз не час для надання будь-якої інформації про це», – заявив представник судової влади Ірану Голамхоссейн Есмаілі 16 липня.

Причини арешту наразі невідомі.

Арешт Адельхи відбувся на тлі зусиль Франції зменшити напруженість між Тегераном та Вашингтоном через суперечку щодо ядерної угоди.