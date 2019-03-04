Дорогою на допомогу вагітній жінці в Ірані розбився вертоліт, є загиблі

Вертоліт іранської служби екстреної допомоги зазнав аварії на заході Ірану 4 березня на шляху до вагітної жінки, яка потребувала термінового транспортування, повідомили державні ЗМІ. Згідно з повідомленням, аварія сталася у провінції Чахармахал і Бахтіарі, в результаті загинули 4 людини.

Повідомляється, що троє із п’яти людей на борту були льотним екіпажем, двоє – співробітники екстреної служби.

Що стало причиною аварії наразі не відомо. Державне інформагентство IRNA повідомило, що вертоліт врізався у передавальну вежу, а державне телебачення, що – в гору.

Гірський хребет Загрос, який проходить через провінцію Чахармахал і Бахтіарі, за останні роки став місцем декількох аварій.

Влада Тегерана каже, що санкції США давно не дозволяють купувати нові літаки чи запчастини на Заході для модернізації авіапарку.