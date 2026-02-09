Керівник служби безпеки Ірану вирушає до Оману після переговорів зі США

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану – вищого державного органу, який координує рішення у сфері оборони, розвідки та зовнішньої політики – Алі Ларіджані 10 лютого відвідає з делегацією столицю Оману Маскат.

Очікується, що високопоставлений консервативний політик, який довго обіймав ключові посади в сфері нацбезпеки, Ларіджані обговорить «останні регіональні та міжнародні події та двосторонню співпрацю на різних рівнях» з оманськими чиновниками, повідомляють іранські ЗМІ.

Візит відбувся після першого раунду переговорів між Іраном та Сполученими Штатами, який відбувся 6 лютого в Маскаті, хоча в повідомленнях ЗМІ про візит Ларіджані не згадувалося про ці переговори.



Президент США Дональд Трамп заявив, що ці двосторонні переговори відновляться всередині цього тижня, але міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що час і дата будуть визначені після подальших консультацій у Вашингтоні та Тегерані та за посередництва Оману.



