В Ірані з 4 травня відкриють частину мечетей

Президент Ірану Хасан Роугані заявив на державному телебаченні, що мечеті в багатьох регіонах країни з низьким рівнем ризику відкриються 4 травня. Релігійні заклади були закриті на початку березня через епідемію коронавірусної інфекції.

Роугані 3 травня сказав, що 132 округи (це приблизно третина адміністративних одиниць Ірану) «відкриють свої мечеті вже завтра».

«Соціальна дистанція важливіша, ніж колективна молитва», – відзначив Роугані, додавши, що іслам вважає безпеку обов’язковою, а молитися в мечетях лише «рекомендується».

За словами президента Ірану, комітет також розглядає можливість відновлення роботи шкіл із 16 травня, щоб до літніх канікул мати місяць навчання.

Внаслідок спалаху в Ірані від середини лютого загинули понад 6150 людей та заражені понад 96 тисяч 440. Іран 2 травня повідомив про найменше число нових інфікованих із 10 березня. Експерти як в Ірані, так і за кордоном мають сумніви в офіційно повідомлених цифрах, кажучи, що реальна кількість хворих і померлих може бути значно більшою.

Іран закрив університети, кінотеатри, стадіони та інші громадські місця із березня. Але з 11 квітня Тегеран дозволив поетапно відновити роботу підприємств. Лише такі компанії з високим ризиком, як спортзали та перукарні, залишаються закритими.