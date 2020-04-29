Іран заявив, що заарештував 3 600 людей за поширення чуток про коронавірус

В Ірані заарештували 3 600 людей за поширення чуток про коронавірус, повідомив речник збройних сил Ірану Аболфазл Шекарчі.

За його словами, «вороги» Ірану мають «елементи» всередині країни, які виконують їхні завданні.

Іран – один з «лідерів» за кількістю виявлених випадків COVID-19. Там зафіксували 94 тисячі хворих, майже шість тисяч пацієнтів померли. Експерти припускають, що реальне число хворих може бути значно вищим.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 3,1 мільйона випадків COVID-19. 219 611 людей померли.