Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 квітня 2020, Київ 12:38
Новини | Коронавірус

У Росії число хворих на COVID-19 наближається до 100 тисяч, за добу померли понад 100 людей

Черга машин швидкої допомоги до одгієї з лікарень Санкт-Петербурга, Росія, 27 квітня 2020 року

Станом на ранок 29 квітня в Росії виявлений 5841 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією, загальна кількість інфікованих склала 99 тисяч 399.

За минулу добу померли ще 108 пацієнтів з COVID-19. В цілому з початку поширення коронавірусу в Росії померли 972 людини.

Раніше цього тижня за числом зареєстрованих хворих Росія обійшла Китай та Іран і вийшла на восьме місце у світі за цим показником.

Дивіться також: COVID-19 в Україні. Інтерактивна мапа

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 29 квітня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищила 3 мільйони (3 117 204), майже 928 тисяч людей одужали, понад 217 тисяч померли.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG