У Росії число хворих на COVID-19 наближається до 100 тисяч, за добу померли понад 100 людей

Станом на ранок 29 квітня в Росії виявлений 5841 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією, загальна кількість інфікованих склала 99 тисяч 399.

За минулу добу померли ще 108 пацієнтів з COVID-19. В цілому з початку поширення коронавірусу в Росії померли 972 людини.

Раніше цього тижня за числом зареєстрованих хворих Росія обійшла Китай та Іран і вийшла на восьме місце у світі за цим показником.

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За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 29 квітня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищила 3 мільйони (3 117 204), майже 928 тисяч людей одужали, понад 217 тисяч померли.