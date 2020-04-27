Росія випередила Китай за числом хворих на COVID-19

Станом на ранок 27 квітня Росія випередила Китай за кількістю хворих на нову коронавірусну інфекцію. За офіційними даними, в Росії з початку епідемії захворіли 87 тисяч 147 осіб, у Китаї було зареєстровано 83 тисячів 912 випадків захворювання на COVID-19.

За останню добу в Росії зафіксовані 6 тисяч 198 нових випадків інфекції, померли 50 людей. Всього з моменту початку епідемії в країні померли 794 людини.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 27 квітня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі наблизилась до трьох мільйонів (2 971 477), понад 865 тисяч – одужали, 206,5 тисяч померли. Низка країн вже почали полегшувати введений для запобігання поширенню коронавірусної інфекції карантин.