Росія обійшла Іран за числом виявлених випадків COVID-19

У Росії за останню добу, за офіційними даними, виявлено 6 тисяч 411 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість інфікованих становить 93 тисячі 558. Таким чином, Росія обігнала за кількістю хворих на COVID-19 Іран і посідає тепер восьме місце за кількістю інфікованих в світі.

У російській столиці Москві, за офіційними даними, за добу захворіли 3075 осіб.

Всього в світі число підтверджених випадків COVID-19 перевищило три мільйони, померло понад 200 тисяч людей. Найбільш постраждалою від вірусу нового типу країною залишаються Сполучені Штати. Там захворювання на COVID-19 підтверджене майже у мільйона людей, померло понад 56 тисяч.

У Європі лідером за числом пацієнтів із підтвердженою коронавірусною інфекцією є Іспанія (майже 230 тисяч осіб, померли понад 23,5 тисячі хворих). В Італії діагноз COVID-19 підтверджений майже у 200 тисяч людей. Померли майже 27 тисяч пацієнтів. Це найвищий показник смертності серед європейських країн.