Тегеран засудив американо-іранського бізнесмена за звинуваченням у шпигунстві – ЗМІ

Американські ЗМІ повідомили, що іранська влада засудила бізнесмена з подвійним американо-іранським громадянством за звинуваченням у шпигунстві.

Держдепартамент підтвердив 18 січня у заяві AFP, що їм «відомі повідомлення про затримання Іраном ще одного громадянина США».

У заяві не розкривають особу затриманого та не повідомляють подробиць, але 14 січня іранські ЗМІ повідомили про арешт Ємада Шаркі, назвавши його заступником голови з міжнародних справ іранської компанії венчурного капіталу Sarava.

На сайті інформаційного агентства Young Journalists Club зазначалося, що Шаркі затримали «під час спроби незаконної втечі з країни через західний кордон», повідомила 14 січня іранська служба Радіо Свобода, Радіо Фарда.

Іранське агентство не повідомило, що він був подвійним громадянином США, оскільки Тегеран не визнає подвійне громадянство.

Young Journalists Club є відгалуженням монополізованої іранської мережі радіо і телебачення, але управляється менеджерами, близькими до розвідувальної організації Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Агентство повідомило, що Шаркі було засуджено до 10 років тюремного ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві і зборі військової інформації та звільнено під заставу до подачі апеляції, коли він намагався втекти.

18 січня телеканала NBC навів слова друга сім’ї засудженого. Той розповів, що 56-річного Шаркі, якого телеканал називає американцем іранського походження, викликали у суд Тегерану 30 листопада та засудили без проведення процесу за звинуваченням у шпигунстві.

NBC повідомляє, що Шаркі заарештовували у 2018 році, але у грудні 2019 року суд його виправдав.