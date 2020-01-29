При ударі Ірану по американських базах в Іраку 8 січня постраждали 50 військових – Пентагон

Внаслідок ракетного удару Ірану по американських базах в Іраку 8 січня постраждали близько 50 військових. Про це заявили у Пентагоні.

Зазначається, що йдеться переважно про черепно-мозкові травми. За словами представників Пентагону, 30 військових вже повернулися до служби.

Нові цифри про постраждалих вищі, ніж повідомлялося раніше. Як повідомляє NBC News, це може бути пов’язано з тим, що симптоми черепно-мозкових травм не завжди виявляються відразу.

Іран завдав ударів по американських базах у відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані, санкціоноване президентом Дональдом Трампом. Спочатку США стверджували, що під час обстрілу ніхто не постраждав, хоча Іран заявляв про десятки убитих.

Пізніше Пентагон визнав, що постраждали 11 американців, потім ця цифра збільшилася до 34. При цьому ЗМІ писали, що Іран навмисно завдав «обережний» удар, щоб число втрат серед американців було мінімальним.

Іран 8 січня завдав ракетного удару по двох військових базах в Іраку, де дислокуються американські війська і війська коаліції, що ведуть операції проти угруповання «Ісламська держава». Згідно із заявою Міністерства оборони США, більш як 10 балістичних ракет були випущені по базах в Айн-Асаді та Ірбілі.