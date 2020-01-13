Помпео закликав покарати винних у обстрілі авіабази в Іраку

Державний секретар США Майк Помпео прокоментував обстріл авіабази в Іраку, де дислокуються і американські військові.

«Розгніваний повідомленнями про новий ракетний удар по іракській авіабазі. Молюся за швидке одужання поранених та закликаю іракський уряд притягнути до відповідальності винних у нападі на іракський народ. Ці тривалі порушення суверенітету Іраку групами, які не підтримують іракський уряд, мають припинятися», – зазначив Помпео.

В останні місяці військові бази, де дислокуються американські війська, зазнали ракетних і мінометних обстрілів із боку бойовиків, яких підтримує Іран. Один американський військовий загинув під час такого обстрілу в грудні.

8 січня Іран здійснив ракетні обстріли двох таких баз на знак помсти за удар з американського безпілотника, внаслідок якого загинув чільний іранський військовий командир Касем Солеймані.