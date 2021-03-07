Термін ув’язнення британсько-іранської волонтерки завершився. Однак її знову викликають до суду

Завершився п’ятирічний термін ув’язнення засудженої в Ірані британсько-іранської співробітниці благодійного фонду Назанін Загарі-Реткліфф. Однак наразі незрозуміло, чи зможе вона залишити Іран.
Напівофіційне іранське агентство ISNA пише, що Загарі-Реткліфф викликають до суду на 13 березня.
Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що співробітницю гуманітарної місії мають звільнити негайно, щоб вона змогла повернутися до своєї сім’ї в Британії.
42-річна Загарі-Реткліфф була проєктною менеджеркою фонду Thomson Reuters. Її затримали у 2016 році в аеропорту Тегерана під час візиту до родини. Співробітницю благодійного фонду засудили за нібито змову з метою скинути іранську владу.
Сім’я Загарі-Реткліфф та фонд Thomson Reuters відкидають звинувачення. Правозахисна організація Amnesty International вважає процес над жінкою «глибоко нечесним судом».
Британія вимагає звільнення Загарі-Реткліфф та інших осіб з подвійним громадянством, які ув’язнені в Ірані. Тегеран подвійного громадянства не визнає.
У листопаді Загарі-Реткліфф повідомили про нові звинувачення. Цього разу їй інкримінують поширення пропаганди проти режиму.
Жінку тимчасово звільнили із в’язниці Евін та помістили під домашній арешт у березні 2020 року у зв’язку з пандемією коронавірусу.
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