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14 грудня 2020, Київ 21:56
Новини | Міжнародні

До критики Ірану через страту опозиційного журналіста долучилися США та ООН

Рухоллу Зама повісили 12 грудня, що викликало міжнародний осуд

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео 14 грудня засудив як «несправедливу» і «варварську» страту опозиційного журналіста Рухолли Зама в Ірані.

«Зам викривав жорстокість і корупцію режиму, який за 41 рік правління терору вбив або заарештував понад 860 журналістів», – написав він у Твітері.

Помпео приєднався до міжнародного обурення стратою, заявивши, що США «рішуче засуджують несправедливу, варварську страту Іраном Рухолли Зама, іранського журналіста, викраденого режимом за кордоном».

Раніше Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що «вражена» стратою. Вона закликала Тегеран припинити «тривожне і дедалі частіше» застосування смертної кари.

«Його смертний вирок і страта через повішення є характерними для патерну, коли примусові зізнання, отримані під тортурами та поширені через державні медіа, використовуються як підстави для засудження людей», – йдеться в зверненні Бачелет.

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Натомість президент Ірану Хасан Роугані 14 грудня заявив, що страта Зама була здійснена у відповідності до іранського законодавства.

«Вони (європейці – ред.) мають право коментувати, але Зам був страчений за рішенням суду... Я вважаю малоймовірним, що це зашкодить відносинам Ірану та Європи», – сказав Роугані в телевізійному коментарі.

На знак протесту проти страти Зама Франція, Німеччина та кілька інших країн-членів ЄС скасували участь своїх послів у великому бізнес-форумі між Іраном та Європою, який мав початися в Тегерані 14 грудня.

Згодом організатори триденного Євро-Іранського бізнес-форуму 13 грудня оголосили, що форум відкладено, але в ньому не згадали причину рішення.

Рухоллу Зама повісили 12 грудня, що викликало міжнародний осуд.

ЄС «рішуче засудив» страту як «варварський і неприйнятний акт» і вкотре висловив незгоду із застосуванням смертної кари за будь-яких обставин.

Зама визнали винним у «порочності Земній» – це ісламське поняття тяжких гріховних дій у сучасній іранській кримінальній юриспруденції перетворилося на широке позначення політичної незгоди з режимом, від шпигунства до реальних антидержавних дій, яка трактується як намагання скинути цей режим і карається смертю.

Інформаційні платформи, створені Замом, інформували людей про протести в Ірані 2017 року
Інформаційні платформи, створені Замом, інформували людей про протести в Ірані 2017 року

Його сайт AmadNews і канал у Телеґрамі, який він вів, були одним із важливих джерел інформування людей в Ірані й деінде про протести в цій країні 2017 року, які почалися з економічних міркувань і поширилися на всю країну.

Ці протести стали найбільшим викликом для іранського режиму з часу післявиборчих заворушень 2009 року і заклали підвалини для схожих виступів у листопаді 2019-го. Під час заворушень були вбиті понад 20 людей, іще тисячі були арештовані.

Рухолла Зам жив і працював у Парижі у Франції і був арештований у жовтні 2019 року за неясних обставин. Корпус вартових Ісламської революції, головна опора ісламського режиму Ірану, заявляв, що «спіймав у пастку» активіста внаслідок «складної операції з використанням спецслужбами обману». Де саме відбулася ця спецоперація, не повідомляли.

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