До критики Ірану через страту опозиційного журналіста долучилися США та ООН

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео 14 грудня засудив як «несправедливу» і «варварську» страту опозиційного журналіста Рухолли Зама в Ірані.

«Зам викривав жорстокість і корупцію режиму, який за 41 рік правління терору вбив або заарештував понад 860 журналістів», – написав він у Твітері.

Помпео приєднався до міжнародного обурення стратою, заявивши, що США «рішуче засуджують несправедливу, варварську страту Іраном Рухолли Зама, іранського журналіста, викраденого режимом за кордоном».

Раніше Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що «вражена» стратою. Вона закликала Тегеран припинити «тривожне і дедалі частіше» застосування смертної кари.

«Його смертний вирок і страта через повішення є характерними для патерну, коли примусові зізнання, отримані під тортурами та поширені через державні медіа, використовуються як підстави для засудження людей», – йдеться в зверненні Бачелет.

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Натомість президент Ірану Хасан Роугані 14 грудня заявив, що страта Зама була здійснена у відповідності до іранського законодавства.

«Вони (європейці – ред.) мають право коментувати, але Зам був страчений за рішенням суду... Я вважаю малоймовірним, що це зашкодить відносинам Ірану та Європи», – сказав Роугані в телевізійному коментарі.

На знак протесту проти страти Зама Франція, Німеччина та кілька інших країн-членів ЄС скасували участь своїх послів у великому бізнес-форумі між Іраном та Європою, який мав початися в Тегерані 14 грудня.

Згодом організатори триденного Євро-Іранського бізнес-форуму 13 грудня оголосили, що форум відкладено, але в ньому не згадали причину рішення.

Рухоллу Зама повісили 12 грудня, що викликало міжнародний осуд.

ЄС «рішуче засудив» страту як «варварський і неприйнятний акт» і вкотре висловив незгоду із застосуванням смертної кари за будь-яких обставин.

Зама визнали винним у «порочності Земній» – це ісламське поняття тяжких гріховних дій у сучасній іранській кримінальній юриспруденції перетворилося на широке позначення політичної незгоди з режимом, від шпигунства до реальних антидержавних дій, яка трактується як намагання скинути цей режим і карається смертю.

Його сайт AmadNews і канал у Телеґрамі, який він вів, були одним із важливих джерел інформування людей в Ірані й деінде про протести в цій країні 2017 року, які почалися з економічних міркувань і поширилися на всю країну.

Ці протести стали найбільшим викликом для іранського режиму з часу післявиборчих заворушень 2009 року і заклали підвалини для схожих виступів у листопаді 2019-го. Під час заворушень були вбиті понад 20 людей, іще тисячі були арештовані.

Рухолла Зам жив і працював у Парижі у Франції і був арештований у жовтні 2019 року за неясних обставин. Корпус вартових Ісламської революції, головна опора ісламського режиму Ірану, заявляв, що «спіймав у пастку» активіста внаслідок «складної операції з використанням спецслужбами обману». Де саме відбулася ця спецоперація, не повідомляли.