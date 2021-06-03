В Ірані майже добу гасили пожежу на нафтопереробному заводі

В Ірані після 20 годин боротьби з вогнем загасили пожежу на державному нафтопереробному заводі у Тегерані. Про це повідомили державні ЗМІ.

Офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA 3 червня процитувало представника власника заводу, Тегеранської нафтопереробної компанії, який заявив, що пожежу «взяли під контроль».

За словами представника національної служби порятунку Моджтаба Халеда, 11 осіб, у тому числі дев’ять пожежних, які ліквідували пожежу, отримали поранення.

Влада заявила, що пожежа на нафтопереробному заводі була викликана витоком газу.

Об’єкт розташований у великій промисловій зоні на околиці іранської столиці, недалеко від житлових районів. IRNA повідомила, що завод працює з 1968 року і має потужність переробки близько 250 000 барелів нафти в день.

Промислові аварії – звичайна справа в Ірані. За повідомленнями місцевих ЗМІ, дев’ять людей постраждали в результаті вибуху на заводі з виробництва вибухових матеріалів в центральному Ірані 23 травня.