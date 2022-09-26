Правозахисники: в Ірані загинули щонайменше 57 протестувальників

Щонайменше 57 людей загинули в Ірані під час антиурядових протестів, що були спровоковані смертю 22-річної жінки після затримання поліцією за нібито неправильне носіння хіджабу, повідомляють правозахисники.

Іранська правозахисна організація, що базується в Осло, заявила, що через блокування урядом інтернету в Ірані важко підтвердити значну кількість отриманих повідомлень про загибель протестувальників. Влада повідомила про 41 загиблого.

Антиурядові протести тривають у країні протягом 10 ночей після смерті Махси Аміні. Офіційні особи заявили, що вона померла від серцевого нападу, але її родичі та деякі правозахисні групи відкинули ці заяви, наголосишв, що Аміні побили під час затримання.

Попри блокування доступу до інтернету в Ірані, відеозаписи протестів продовжують публікувати, і на деяких із них видно, як силовики стріляють прямо в учасників акцій.

Влада Ірану відкинула критику Заходу щодо придушення протестів, під час яких були заарештовані щонайменше 1200 людей.

Представники судової влади Ірану також заявили, що створили спеціальні суди для процесів над протестувальниками, яких, як вони стверджують, «найняли з-за кордону».

Протести поширилися на більш ніж 80 міст Ірану.