Сполучені Штати Америки й Іран 18 вересня, обмінялися ув’язненими після місяців переговорів для досягнення домовленості. Угода супроводжується розблокуванням іранських активів приблизно на шість мільярдів доларів.

Тегеран відпустив п’ятьох в’язнів із американським громадянством і дозволив залишити країну двом членам їхніх сімей. Вашингтон – п’ятьох іранців. В Іран погодилися летіти лише двоє з них, повідомили в МЗС Ірану: ще двоє залишаться в США, а один – поїде в третю країну, назви якої не наводять.

Відомі імена трьох американських в’язнів, звільнених під час обміну. Це бізнесмени Сіамак Намазі, Емад Шаргі й еколог Морад Тахбаз. Вони були засуджені до десятирічних термінів за звинуваченням у співпраці з іноземною державою чи шпигунство. Адвокати наполягали на їхній невинуватості. Імена ще двох звільнених не називають.

Обмін критикують у Республіканській партії, її представники заявляють, що адміністрація Джо Байдена допомагає підняти економіку Ірану в той час, коли Тегеран становить загрозу для військ США та союзників на Близькому Сході.

Представники Білого дому заявляють, що розморожені іранські гроші можна буде витратити лише на товари, які слугують гуманітарним цілям, наприклад, їжу та медикаменти.

Іран звинувачують у взятті в заручники іноземних громадян під виглядом затримань за порушення закону з метою використання їх при обміні. Іранські сили безпеки взяли під варту близько 40 іноземних громадян під час нинішньої хвилі заворушень, часто без висування будь-яких звинувачень.

Іран перебуває в ізоляції та під дією посилених економічних і дипломатичних санкцій після того, як у 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку відмовився від ядерної угоди між світовими державами та Іраном щодо обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на послаблення санкцій.

Тегеран також співпрацює з Росією на Близькому Сході, окрім постачання Москві критично важливих ударних безпілотників для війни РФ проти України.