Президент Ірану заявляє, що Тегеран має «необхідну волю» припинити війну, але прагне гарантій безпеки

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявляє, що його країна має «необхідну волю» припинити війну зі Сполученими Штатами та Ізраїлем залежно від умов, головним чином гарантії безпеки його країни.

«Ми маємо необхідну волю припинити цей конфлікт за умови виконання основних умов, особливо гарантій, необхідних для запобігання повторенню агресії», – сказав Пезешкян 31 березня у телефонній розмові з президентом Європейської ради Антоніо Коштою, згідно із заявою його офісу.

«Рішення для нормалізації ситуації – це припинення їхніх агресивних атак», – додав Пезешкіан.

Сполучені Штати заявили, що запропонували 15-пунктний план, який включає демонтаж Іраном своїх ядерних об’єктів, обмеження ракетних можливостей та припинення підтримки регіональних проксі-сил.

Високопосадовці Ірану заперечують, що Тегеран веде переговори з Вашингтоном, але 25 березня Іран заявив, що розглядає 15-пунктову пропозицію США та висунув п’ять умов, які, за його словами, необхідно виконати для припинення конфлікту.



