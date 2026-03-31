Геґсет: наступні кілька днів будуть «вирішальними» у війні з Іраном

Міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що 28 березня відвідав американські війська, розміщені на Близькому Сході, щоб спостерігати за поточними військовими операціями проти Ірану.

Виступаючи на пресконференції 31 березня, Геґсет не розкрив, яку країну він відвідав.

Він сказав, що нещодавні удари США значно погіршили військовий потенціал Ірану, і зазначив, що кількість ракетних запусків Іраном зменшилася за останні 24 години.

Геґсет сказав, що наступні кілька днів будуть «вирішальними» у конфлікті.

Він також навів оцінки розвідки, які вказують на ослаблення іранських сил, зниження морального духу, нестачу персоналу та повідомлення про дезертирство після тривалих атак США.

Очільник Пентагону наголосив, що Сполучені Штати наразі мають військову перевагу, і припустив, що можливості Ірану стають дедалі обмеженішими.



Він додав, що президент США Дональд Трамп залишається відкритим до укладення угоди шляхом переговорів, але попередив, що військові операції продовжаться, якщо угода не буде досягнута.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.