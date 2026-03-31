HRW: іранські військові активізували вербування дітей

Правозахисна організація Human Rights Watch у своєму новому звіті зазначає, що іранські військові активізують зусилля з вербування дітей до своїх лав, особливо на тлі війни зі США й Ізраїлем.

За даними HRW, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) активно вербує дітей віком від 12 років у рамках кампанії про «комбатантів, що захищають батьківщину».

Правозахисники зазначають, що дітей залучають до таких ролей, як патрулювання, контрольно-пропускні пункти й логістична підтримка, що викликає серйозне занепокоєння щодо їхньої безпеки й потенційної участі у бойових діях.

HRW наголошує, що така практика порушує міжнародне право, яке забороняє вербування дітей віком до 15 років для участі в збройних конфліктах.

HRW також зазначає, що кампанія, схоже, розширюється, і це відображає ширші мобілізаційні зусилля іранської влади в міру ескалації війни.

За словами правозахисників, навіть небойові ролі можуть наражати дітей на ризик і сприяти їхній мілітаризації.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Тегеран неодноразово атакував судна в протоці.