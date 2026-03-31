Іран атакував нафтовий танкер у порту Дубая

У Дубаї в результаті атаки іранського безпілотника спалахнув нафтовий танкер Al-Salmi, який ходить під прапором Кувейту. Як повідомляє The Guardian, судно було повністю завантажене сирою нафтою і стояло в порту.

Влада Дубая заявила, що пожежу загасили, ніхто з членів екіпажу не постраждав, витоку нафти не сталося. Судно Al-Salmi здатне перевозити близько двох мільйонів барелів нафти, вартість якої за поточними цінами перевищує 200 мільйонів доларів.

Як зазначає The Guardian, після повідомлень про атаку ціни на нафту ненадовго підскочили, але потім трохи знизилися після публікації The Wall Street Journal про готовність президента США Дональда Трампа припинити військову операцію проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишиться закритою.

30 березня Трамп заявив, що в переговорах з Іраном досягнуто «значного прогресу», але якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом, а Ормузька протока не буде негайно «відкрита для торгівлі», то Сполучені Штати «завершать перебування» в Ірані, підірвавши і повністю знищивши всі їхні електростанції.

Того ж дня іранський телеканал SNN повідомив із посиланням на члена комісії з національної безпеки парламенту Ірану Алаеддіна Боруджерді, що прохід через Ормузьку протоку стане платним.

Після початку військової операції США та Ізраїлю Тегеран оголосив про припинення торгівлі в Ормузькій протоці. До початку бойових дій через протоку проходили 15–20% світової нафти та нафтопродуктів та понад 30% зрідженого природного газу.



