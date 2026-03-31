WSJ: Трамп може завершити кампанію проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока буде заблокована

Президент США Дональд Трамп повідомив помічникам, що готовий завершити військову кампанію США проти Ірану навіть у тому разі, коли Ормузька протока залишиться закритою, пише The Wall Street Journal із посиланням на представників адміністрації американського лідера.

За словами джерел, останніми днями Трамп і його радники дійшли висновку, що операція з відкриття Ормузької протоки вийде за межі терміну чотири-шість тижнів. Президент хоче, щоб США досягли своїх основних цілей – це послаблення іранського флоту та знищення ракетної програми.

Потім, як пише WSJ, Трамп планує згорнути поточні бойові дії, одночасно чинячи дипломатичний тиск на Тегеран з метою відновлення вільної торгівлі. Якщо це не вдасться, Вашингтон домагатиметься того, щоб союзники в Європі та країнах Перської затоки взяли на себе провідну роль у відкритті протоки, сказали джерела.

Трамп і його команда вважають, що Ормузька протока набагато важливіша для країн Європи, Близького Сходу та Азії, ніж для США. Протягом кількох тижнів представники адміністрації у Вашингтоні зверталися до союзників та партнерів із проханням підготуватися до переговорів чи операцій, які забезпечать відкриття протоки, пише The Wall Street Journal.

30 березня Трамп заявив, що США ведуть серйозні переговори з «новим і розумнішим режимом» про припинення військових операцій в Ірані і знову погрожував «стерти з землі іранські електростанції», якщо Ормузька протока не буде негайно відкрита. The Wall Street Journal нагадує, що до регіону вже увійшов 31-й експедиційний корпус морської піхоти. Також туди перекинуто підрозділи 82-ї повітряно-десантної дивізії, а Трамп розглядає можливість надсилання ще 10 тисяч військових.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт 30 березня заявила журналістам, що США «працюють» над нормалізацією операцій в Ормузькій протоці, але не назвала це серед основних військових цілей. Держсекретар США Марко Рубіо цього ж дня заявив, що американську кампанію буде завершено протягом кількох тижнів. «Тоді ми зіткнемося з проблемою Ормузької протоки, і рішення буде за Іраном», – додав він.



