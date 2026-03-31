Білий дім: США можуть попросити арабські держави допомогти платити за війну

Президент США Дональд Трамп може розглянути можливість звернення до арабських країн із проханням допомогти оплатити війну проти Ірану, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу 30 березня.

«Я думаю, що президент був би дуже зацікавлений звернутися до них із проханням зробити це, – сказала вона. – Я не буду випереджати його в цьому, але, безумовно, це ідея, я знаю, що вона в нього є, і про яку, я думаю, ви ще почуєте від нього».

Арабські країни Перської затоки неодноразово зазнавали іранських атак після початку 28 лютого авіаударів США й Ізраїлю по Ірану. Вони не приєдналися до війни проти Ірану. Однак атаки в поєднанні з блокуванням Іраном Ормузької протоки завдали їм значних економічних втрат, а також жертв серед цивільного населення.

Левітт також повторила позицію США про те, що переговори з Іраном тривають і йдуть добре, що Іран заперечує.

«Незважаючи на всі публічні заяви, які ви чуєте від режиму, та неправдиві повідомлення, переговори тривають і йдуть добре. Те, що говориться публічно, звичайно, сильно відрізняється від того, що нам повідомляють приватно», – сказала Левітт.

Тим часом президент США Дональд Трамп вкотре озвучив своє попередження Тегерану щодо необхідності укладення угоди про швидке припинення війни й відкриття Ормузької протоки. В іншому разі він погрожує завдати авіаударів з метою «повного знищення» іранського нафтового експортного хабу на острові Харк, нафтових свердловин й електростанцій. Трамп встановив для Ірану крайній термін – 6 квітня, до якого той має відкрити Ормузьку протоку і прийняти угоду про припинення війни.

При цьому Трамп заявляє про прогрес у переговорах з Іраном і що угода, ймовірно, вже близько.

Тегеран заявив, що отримав, переглянув і відхилив 15-пунктний мирний план США, який йому передали через пакистанських посередників. 30 березня Іран назвав план «нереалістичним, нелогічним і надмірним», одночасно запускаючи більше ракет і безпілотників по цілях в Ізраїлі.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.