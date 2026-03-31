США доведеться переглянути відносини з НАТО після війни з Іраном – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполученим Штатам доведеться переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни з Іраном.

В інтерв’ю телеканалу Al Jazeera Рубіо висловив розчарування тим, що низка європейських країн – членів НАТО відмовилася підтримувати конфлікт з Іраном на прохання США.

«США виявили серйозну загрозу нашій національній безпеці й нашим національним інтересам, і нам потрібно було провести цю операцію, і є такі країни, як Іспанія, член НАТО, якого ми зобов’язалися захищати, які відмовляють нам у використанні свого повітряного простору і вихваляються цим, відмовляючи нам у використанні своїх баз. І є інші країни, які також зробили це. І тому ви запитуєте себе: «Ну, а що з цього отримують Сполучені Штати?», – сказав Рубіо.

Він заявив, що НАТО не може бути «вулицею з одностороннім рухом», а домовленість, за якої «НАТО – це просто про те, що ми захищаємо Європу в разі нападу, а потім нас позбавляють права на використання баз, коли нам це потрібно, це не дуже хороша домовленість».

«Тож усе це доведеться переглянути», – додав держсекретар.

Він також наголосив, що без Сполучених Штатів немає НАТО: «Якщо ми завтра вирішимо, що виведемо наші війська з Європи, це буде кінець НАТО. Вони це знають».

Водночас в інтерв’ю ABC News державний секретар США заявив, що Сполучені Штати швидко прогресують у зниженні військового потенціалу Ірану й очікують досягти своїх цілей «за лічені тижні, а не місяці», наголосивши, що президент США Дональд Трамп «віддає перевагу дипломатії».

«Ми збираємося знищити їхню оборонно-промислову базу, тобто їхню здатність виробляти нові ракети й нові безпілотники в майбутньому, тому що це становило велику загрозу для регіону. Цей Іран, який ви бачите зараз, – це Іран у своїй найслабшій точці», – сказав він ABC News 30 березня.

Коментуючи погрози Ірану контролювати Ормузьку протоку «безстроково» і запровадити систему стягнення плати, Рубіо заявив, що Вашингтон не дозволить цьому статися. «Президент має низку варіантів, якщо забажає, щоб запобігти цьому», – сказав він.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп попросив НАТО допомогти гарантувати безпеку Ормузької протоки. Після початку операції США й Ізраїлю Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.

Кілька європейських країн, які входять до НАТО, заявили, що вони готові розглянути можливість надання допомоги після завершення конфлікту, тоді як інші категорично відхилили прохання.