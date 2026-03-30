Іран використовує заборонені касетні боєприпаси – правозахисники

Правозахисна організація Human Rights Watch заявляє, що іранський уряд неодноразово використовував касетні боєприпаси, які доставляються балістичними ракетами, а це порушує закони війни і може вважатися воєнним злочином.

Базована в Нью-Йорку правозахисна група повідомила, що три окремі іранські атаки з використанням касетних боєприпасів уразили населені пункти Ізраїлю, призвівши до загибелі щонайменше чотирьох людей.

«Використання Іраном касетних боєприпасів у населених пунктах Ізраїлю становить передбачувану й довготривалу небезпеку для цивільного населення», – заявив дослідник Human Rights Watch із питань криз, конфліктів і озброєнь Патрік Томпсон.

«Касетні боєприпаси розкидаються по широкій території, що робить їх незаконно невибірковими в порушення законів війни», – йдеться в повідомленні.

HRW заявила, що хоча Іран не є учасником Конвенції про касетні боєприпаси 2008 року, яка повністю забороняє будь-яке виробництво і використання цієї зброї, міжнародне гуманітарне право забороняє невибіркові атаки, включаючи ті, які не дозволяють розрізнити цивільних осіб і військові цілі.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Тегеран неодноразово атакував судна в протоці.