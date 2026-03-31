Китай і Пакистан посилюють співпрацю для завершення війни на Близькому Сході

Міністри закордонних справ Пакистану та Китаю зустрілися 31 березня на тлі зусиль із врегулювання конфлікту між Сполученими Штатами й Ізраїлем з одного боку та Іраном з іншого.

Сторони пообіцяли «зміцнити стратегічну комунікацію та координацію», прагнучи допомогти укласти угоду про припинення війни в Ірані.

Голова МЗС Пакистану Ісхак Дар після зустрічі з китайським колегою Ван І в Пекіні повторив свій заклик до Ірану та Сполучених Штатів працювати над припиненням війни, яка забрала життя тисяч людей щонайменше у дев’яти країнах і коштує економікам мільярдів доларів на день.





Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нінь заявила, що обидві сторони погодилися домагатися деескалації і «спільно виступатимуть за мир і справедливість, а також докладатимуть нових зусиль для сприяння примиренню та запобігання конфліктам».

Дипломатична терміновість зростає на тлі дедалі сильніших перебоїв у морському сполученні через Ормузьку протоку, критично важливу точку для світових поставок енергоносіїв, зокрема нафти та скрапленого природного газу.

Уряд Пакистану 29 і 30 березня прийняв зустріч міністрів закордонних справ Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту. За підсумками першого дня Дар заявив, що Ісламабад готується провести переговори між Вашингтоном та Тегераном щодо припинення конфлікту найближчими днями.

Напередодні Китай підтвердив, що кілька його суден нещодавно пройшли протокою після «координації з відповідними сторонами». Дані MarineTraffic показали, що два судна, які належать китайській державній судноплавній компанії COSCO, пройшли протокою 30 березня після переривання попередніх спроб.

Іран заявляв, що водний шлях залишається відкритим для «дружніх країн», що в широкому тлумаченні включає Китай, який є головним споживачем іранської нафти.

Китай значною мірою залежить від енергоносіїв з Близького Сходу, зокрема від морського експорту, який проходить через Ормузьку протоку.

Судноплавство Ормузькою протокою різко сповільнилося з моменту початку військової операції Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого, через затримки суден та обмеження експорту виробників з країн Перської затоки.