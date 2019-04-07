Іранські «вартові революції» про можливе визнання терористичною організацією: США втратять безпеку

Іранський Корпус вартових Ісламської революції, елітне військове формування, що є опорою ісламського режиму, попередило Сполучені Штати Америки, що Вашингтон втратить безпеку для своїх інтересів у західній Азії, якщо визнає це формування терористичною організацією.

«У разі такої дурості армія і силові структури США вже не будуть у такому спокої, як нині, в західноазійському регіоні», – заявив командувач корпусу Могаммад Алі Джафарі, якого цитує пов’язане з формуванням агентство «Фарс».

Раніше 7 квітня зі схожою заявою виступили й інші іранські діячі.

Зокрема, міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джафар Заріф заявив, що американські посадовці, які планують оголосити КВІР терористичним, прагнуть «втягнути США у трясовину» за дорученням прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Він також заявив про «наслідки» такого можливого рішення для сил США в регіоні.

А заяву про те, що «на будь-яку дію проти корпусу ми дамо належну відповідь», підписали 255 депутатів іранського парламенту з загалом 290, повідомило державне агентство «ІРНА».

У США засоби інформації повідомляли попередніми днями, що Вашингтон ближчим часом – можливо, вже 8 квітня – визначить Корпус вартових Ісламської революції як «іноземну терористичну організацію». Якщо це станеться нині – а про можливість такого кроку у США спекулюють уже роками, – то «іноземною терористичною організацією» буде вперше визнано частину офіційних збройних сил іншої держави.

США вже внесли у свої санкційні списки десятки юридичних і фізичних осіб, пов’язаних із КВІР, але саме це формування досі не ставили під санкції.

Корпус вартових Ісламської революції, також відомий на Заході як «Революційна гвардія», є в Ірані «збройними силами всередині збройних сил». Це формування, чисельність військовослужбовців якого оцінюють у 100–125 тисяч осіб, має власні сухопутні, військово-повітряні й військово-морські сили, окремі від армії країни, яка теж має аналогічні частини, – а також сили спецпризначення, йому також підпорядковується воєнізоване добровольче ополчення «Басідж». Крім того, КВІР веде військово-дослідні програми, зокрема, програму розробки балістичних ракет, і веде деяку економічну діяльність. Це формування створили після Ісламської революції в Ірані 1979 року для захисту клерикального режиму країни, який не цілком довіряє «звичайній» армії.