США планують оголосити іранських Вартових революції терористичною організацією – ЗМІ

Сполучені Штати можуть оголосити іранську установу «Корпус вартових Ісламської революції» терористичною організацією – такі дані оприлюднили видання Reuters та The Washington Post із посиланням на джерела в американській владі.

В такому разі це буде перший випадок в історії, коли Вашингтон визначає як терористичну державну військову організацію іншої країни.

За даними американських ЗМІ, США може додати КВІР до переліку закордонних терористичних організацій вже 8 квітня. Раніше Вашингтон визначав як терористів окремих осіб, пов’язаних із Корпусом, та його зовнішню філію – «Підрозділ Кудс», але не всю організацію.

Читайте також: В Ірані правозахисницю засудили до 38 років ув’язнення і 148 ударів батогом​

КВІР підпорядкований напряму духовному лідеру Ірану Аятоллі Алі Хоменеї. За деякими твердженнями, Корпус причетний до контрабанди зброї та секретних операцій за межами Ірану, спрямованих на поширення впливу Тегерану.

За даними The Washington Post, прихильниками ідеї оголосити Вартових Ісламської революції терористами є радник президента США з питань безпеки Джон Болтон і генеральний секретар Майк Помпео. Вони вважають, що це допоможе Вашингтону тиснути на підприємства в Європі та за її межами, які контролює КВІР.

Втім, критики ініціативи та окремі чиновники Пентагону припускають, що таке рішення спровокує дзеркальні дії з боку недружніх до США країн щодо американських військових та розвідки.

В Ірані вже повідомили, що у відповідь внесуть у свій перелік терористів армію США. Таку заяву зробив голова безпекового комітету парламенту Ірану Хешматолла Фалахатпішех.

«Якщо Вартові революції опиняться в списку терористичних угруповань Америки, ми внесемо військових цієї країни до (іранського – ред.) чорного списку терористів, на рівні з «Ісламською державою», – пообіцяв Фалахатпішех.

Читайте також: США запровадили нові санкції проти Ірану​

Аналогічне застереження голова КВІР генерал Мухаммад Алі Джафарі озвучував у 2017 році. Тоді ж президент Ірану Хасан Роугані назвав ймовірне внесення Корпусу до чорного списку «найбільшою помилкою з усіх можливих».

Колишній директор Контртерористичного офісу з питань фінансів і призначень Державного департаменту Джейсон Блазакіс у коментарі The Washington Post назвав рішення внести КВІР до переліку закордонних терористичних організацій «таким, що створює прецедент».

«Ніколи раніше санкції проти закордонних терористичних організацій не були спрямовані на державну інституцію. Подальші наслідки цього рішення будуть значними», – сказав він.

Корпус Вартових Ісламської революції нараховує близько 100 тисяч співробітників. У жовтні минулого року Саудівська Аравія та Бахрейн – затяті суперники Ірану – внесли установу та керівництво її закордонного відгалуження «Кудс» до переліку осіб, підозрюваних у тероризмі.