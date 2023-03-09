США застосували санкції щодо «тіньової банківської» мережі Ірану

США застосували санкції щодо 39 компаній, які допомагали Ірану обходити обмеження.



«Ми накладаємо санкції на «тіньову банківську» мережу з 39 організацій у різних юрисдикціях. Ці системи незаконного фінансування з кількома юрисдикціями надають іранським організаціям, які потрапили під санкції, доступ до міжнародної фінансової системи та дозволяють їм приховувати свою торгівлю з іноземними клієнтами», – йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

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У Мінфіні США стверджують, що Іран розвиває складні мережі ухилення від санкцій, де іноземні покупці, біржі та десятки підставних компаній спільно допомагають іранським компаніям, які потрапили під санкції, продовжувати торгівлю.

На початку березня США запровадили санкції щодо шести компаній щодо транспортування і продажу іранської нафти.