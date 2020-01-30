США анонсували новий гуманітарний канал до Ірану

Уряд США повідомив, що завершив транзакції на користь іранських медичних пацієнтів. Американська влада застосувала механізм оплати через Швейцарію в обхід іранського уряду.

Сполучені Штати заявляли, що Іран використовує гуманітарний канал не за призначенням, зокрема для підтримки тероризму.

«Сполучені Штати рішучі в намірі забезпечити іранський народ доступом до їжі, ліків, які рятують життя, та інших гуманітарних товарів, незважаючи на неефективне економічне правління режиму та розтрату коштів на злоякісну діяльність у регіоні», – сказав міністр фінансів Стівен Мнучин.

Спеціальний представник Ірану Браян Гук розповів, що через канал, зокрема, передадуть допомогу для хворих на рак. За його словами, минулого року в Ірані зникла медична допомога на 1 мільярд євро.