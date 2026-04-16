Іран: троє поліцейських загинули через напад у провінції Систан і Белуджистан

Троє офіцерів поліції Ірану загинули в Систані і Белуджистані, заявив поліцейський інформаційний центр в цій південній провінції 16 квітня.

За повідомленням, «троє патрульних офіцерів з підрозділу екстреної поліцейської підтримки в окрузі Сараван» були вбиті в ході збройного нападу.

Центр не розкрив подальших подробиць про інцидент і заявив лише, що «зусилля щодо арешту винних у нападі» тривають.

Жодна група наразі не взяла на себе відповідальність за напад.

Збройні напади на військові та правоохоронні об’єкти в Систані і Белуджистані вже траплялися раніше. Зокрема, в серпні минулого року п’ятьох поліцейських було вбито поблизу контрольно-пропускного пункту Даман в місті Іраншагр.

За той напад, а також кілька інших, взяла на себе відповідальність сепаратистська бойова організація «Джейш аль-Адль Белудж».

«Джейш аль-Адль», яку Іран і Сполучені Штати визнають терористичною групою, стверджує, що бореться з Ісламською республікою за права меншини Белудж.

Як зазначає іранська служба Радіо Свобода, члени меншини белуджів, багато з яких є мусульманами-сунітами в переважно шиїтському Ірані, зазнають непропорційної дискримінації та насильства з боку влади. Багато хто з них живе в Систані і Белуджистані – одній із найбідніших провінцій Ірану.