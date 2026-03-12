ООН: до 3,2 мільйона людей стали переселенцями в Ірані через загострення конфлікту

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомляє, що до 3,2 мільйона іранців тимчасово переміщені в Ірані через загострення конфлікту.

За попередніми оцінками організації, від 600 000 до мільйона іранських домогосподарств зараз тимчасово переміщені в Ірані в результаті конфлікту – це становить до 3,2 мільйона осіб.

У заяві додається, що більшість цих осіб, як повідомляється, тікають з Тегерана та інших великих міських районів до сільської місцевості на півночі країни в пошуках безпеки.

«Ця цифра, ймовірно, продовжуватиме зростати, оскільки бойові дії тривають, що свідчить про тривожну ескалацію гуманітарних потреб», – попередило агентство.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.