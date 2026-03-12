МЗС повідомляє про евакуацію 16 українців з Близького Сходу

Міністерство закордонних справ заявило 12 березня, що працює над забезпеченням повернення для громадян України, які виявили бажання повернутися з Близького Сходу.

За твердженням пресслужби, очільник МЗС Андрій Сибіга тримає процес «на особистому контролі». Етап евакуації українських громадян з регіону до Варшави відбувся 11 і 12 березня спільно з МЗС Польщі.





«Українські дипломати в Польщі, Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті забезпечили евакуацію 16 громадян України, які опинилися в складній ситуації через бойові дії в регіоні», – йдеться в повідомленні.

Міністерство подякувало польським колегам за організаційну підтримку та Європейському Союзу за координаційну роль. У відомстві додали, що продовжують надавати необхідну допомогу громадянам України на Близькому Сході та в інших регіонах світу.

Читайте також: Зеленський: три українські групи поїхали на Близький Схід

3 березня посольство України в Катарі повідомляло у відповідь на запит Радіо Свобода, що на той час евакуація громадян України з Катару не планувалася. Водночас у посольстві повідомили, що громадяни України зверталися і продовжують звертатися до диппредставництва за консультаціями щодо можливості виїзду з Катару.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.



