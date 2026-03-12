Доступність посилання

Новини | Суспільство

МЗС повідомляє про евакуацію 16 українців з Близького Сходу

Міністерство подякувало польським колегам за організаційну підтримку та Європейському Союзу за координаційну роль
Міністерство закордонних справ заявило 12 березня, що працює над забезпеченням повернення для громадян України, які виявили бажання повернутися з Близького Сходу.

За твердженням пресслужби, очільник МЗС Андрій Сибіга тримає процес «на особистому контролі». Етап евакуації українських громадян з регіону до Варшави відбувся 11 і 12 березня спільно з МЗС Польщі.


«Українські дипломати в Польщі, Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті забезпечили евакуацію 16 громадян України, які опинилися в складній ситуації через бойові дії в регіоні», – йдеться в повідомленні.

Міністерство подякувало польським колегам за організаційну підтримку та Європейському Союзу за координаційну роль. У відомстві додали, що продовжують надавати необхідну допомогу громадянам України на Близькому Сході та в інших регіонах світу.

3 березня посольство України в Катарі повідомляло у відповідь на запит Радіо Свобода, що на той час евакуація громадян України з Катару не планувалася. Водночас у посольстві повідомили, що громадяни України зверталися і продовжують звертатися до диппредставництва за консультаціями щодо можливості виїзду з Катару.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.


