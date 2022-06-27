Іран провів тестовий запуск ракети-носія

Іран повідомив, що на тлі поновлення переговорів про ядерну угоду успішно провів другий тестовий запуск ракети-носія «Зульджанах».

Державні ЗМІ 26 червня транслювали кадри запуску ракети, а Ахмад Хосейні, речник Міністерства оборони Ірану, заявив, що ракета довжиною 25,5 метрів здатна нести супутник, який збиратиме дані на низькій орбіті Землі й сприятиме розвитку космічної промисловості Ірану.

Повідомлення про випробування ракети з’явилися після того, як до Тегерану прибув голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель з метою відновити ядерну угоду 2015 року. За даними Financial Times, переговори розпочнуться зі врегулювання відносин між США та Іраном за посередництва Брюсселя.

Ядерну угоду уклали у 2015 році. Тоді Іран погодився згорнути ядерну програму в обмін на зняття санкцій США. У 2018 році експрезидент США Дональд Трамп вийшов із угоди та відновив односторонні санкції щодо Ірану. Це викликало критику з боку решти учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань і знову розпочав ядерні розробки.

Нинішній президент США Джо Байден неодноразово обіцяв повернутися в угоду. Для цього йому потрібно скасувати санкції. Вашингтон готовий піти на це, але США хочуть, щоб спочатку Іран відмовився від розробок. У свою чергу, Тегеран хоче, щоб спочатку зняли обмеження. Наприкінці минулого року США й Іран розпочали непрямі переговори про можливе повернення до ядерної угоди.