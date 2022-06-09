Іран знімає 27 камер спостереження з ядерних об’єктів – голова МАГАТЕ

Іран почав прибирати 27 камер спостереження з ядерних об’єктів по всій країні, що зменшує здатність МАГАТЕ контролювати ядерну програму Ірану – про це заявив 9 червня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики при ООН Рафаель Маріано Ґроссі.

Виступаючи на пресконференції у Відні, Ґроссі заявив, що цей крок «становить серйозний виклик для нашої здатності продовжувати працювати там».

Він додав, що, якщо не буде досягнуто угоди про відновлення камер протягом трьох-чотирьох тижнів, «це стане смертельним ударом» для шансів на відновлення ядерної угоди Ірану зі світовими державами.

За даними Ґроссі, видалення 27 камер залишає «близько 40 камер» МАГАТЕ в Ірані для документування ядерної діяльності. Вони розташовані в різних частинах країни, в тому числі в Тегерані, Натанзі та Ісфахані.

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Іран офіційно не визнав зняття 27 камер, хоча державні медіа 9 червня показали кадри, на яких працівники відключили дві камери МАГАТЕ, відключення яких напередодні анонсувала організація з атомної енергії Ірану.

Організація заявила, що відключить дві камери безпосередньо перед тим, як Рада керуючих МАГАТЕ 8 червня ухвалила резолюцію, яка засуджує Іран за те, що він не пояснив сліди урану, знайдені на трьох незадекларованих об’єктах.

Після ухвалення резолюції Франція, Велика Британія, Німеччина та Сполучені Штати закликали Іран негайно виконувати вимоги МАГАТЕ, але в заяві від 9 червня Тегеран назвав резолюцію «неправильним і неконструктивним кроком» і звинуватив агентство ООН у «поспішності та неврівноваженості».

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Спеціальний представник США з питань Ірану Роберт Маллі у травні назвав перспективи відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року в кращому випадку «слабкими».

Адміністрація Байдена працює над відновленням ядерної угоди з Іраном з моменту вступу на посаду минулого року. Його попередник Дональд Трамп вийшов з угоди в 2018 році і запровадив жорсткі односторонні санкції, в тому числі щодо іранської нафти.