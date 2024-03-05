Землетрус магнітудою 5,4 стався у південно-західному Ірані – USGS

Землетрус магнітудою 5,4 стався в провінції Систан і Белуджистан на південному заході Ірану, повідомила Геологічна служба США (USGS) 5 березня.

За повідомленням, землетрус стався на глибині 35 кілометрів, епіцентр був приблизно за 66 кілометрів на північний захід від міста Фаннудж.

Повідомлень про постраждалих чи руйнування поки що не надходило.

Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах.

У 2003 році землетрус магнітудою 6,6 знищив історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей.