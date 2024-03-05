Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Землетрус магнітудою 5,4 стався у південно-західному Ірані – USGS

Іран лежить на великих сейсмічних розломах, і за останні роки там сталося кілька руйнівних землетрусів
Іран лежить на великих сейсмічних розломах, і за останні роки там сталося кілька руйнівних землетрусів

Землетрус магнітудою 5,4 стався в провінції Систан і Белуджистан на південному заході Ірану, повідомила Геологічна служба США (USGS) 5 березня.

За повідомленням, землетрус стався на глибині 35 кілометрів, епіцентр був приблизно за 66 кілометрів на північний захід від міста Фаннудж.

Повідомлень про постраждалих чи руйнування поки що не надходило.

Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах.

У 2003 році землетрус магнітудою 6,6 знищив історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей.

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)

Землетрус, який стався в Туреччині та Сирії 6 лютого, забрав життя, за останніми даними, понад 21 000 людей. Очікується, що кількість загиблих зростатиме, розбір завалів, руйнувань триває. Радіо Свобода публікує фотографії найбільших землетрусів за останні 25 років.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG