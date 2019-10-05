Протести в Іраку: кількість загиблих зросла до 65 осіб

У Багдаді кількість загиблих за останні три дні протестних акцій, зросла до 65. Учасники загальнонаціональних демонстрацій вимагають покласти край корупції в уряді.

Як повідомляє з Багдада агентство Reuters, вогонь по демонстрантах вели поліцейські снайпери. Кореспондент агентства розповів, що бачив, як одно з демонстрантів поранили у голову. Лікарі в лікарні підтвердили його загибель. Стрілянина тривала в Багдаді і пізно увечері в п’ятницю, 4 жовтня.

Про факти кровопролиття повідомляється з різних міст країни. Нинішнє протистояння журналісти називають найважчим з часів придушення два роки тому збройного опору учасників терористичної організації «Ісламська держава».

Демонстранти вимагають нормального електропостачання, чистої води, дотримання санітарних норм і перемоги над корупцією в органах влади.

Заворушення спалахнули на півдні Іраку, в районах, де переважає шиїтське населення. Протестний рух швидко поширився на інші провінції. Формальних лідерів, судячи з усього, у цього руху немає.

Прем’єр-міністр країни Адель Абдул Махді у п’ятницю закликав співгромадян до спокою і пообіцяв провести реформи. Один з найбільш впливових кліриків в Іраку поклав провину за акти насильства на політиків, заявивши, що їм не вдалося поліпшити життя іракців і закликав владу прислухатися до вимог протестуючих.

Інший впливовий релігійний діяч відкликав з парламенту фракцію своїх прихильників і, як припускає Reuters, це, ймовірно, тільки загострить ситуацію.