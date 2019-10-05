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05 Жовтень 2019, Київ 11:33
Новини | Міжнародні

Протести в Іраку: кількість загиблих зросла до 65 осіб

Кількість загиблих під час протестів зросла до 65 осіб

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У Багдаді кількість загиблих за останні три дні протестних акцій, зросла до 65. Учасники загальнонаціональних демонстрацій вимагають покласти край корупції в уряді.

Як повідомляє з Багдада агентство Reuters, вогонь по демонстрантах вели поліцейські снайпери. Кореспондент агентства розповів, що бачив, як одно з демонстрантів поранили у голову. Лікарі в лікарні підтвердили його загибель. Стрілянина тривала в Багдаді і пізно увечері в п’ятницю, 4 жовтня.

Про факти кровопролиття повідомляється з різних міст країни. Нинішнє протистояння журналісти називають найважчим з часів придушення два роки тому збройного опору учасників терористичної організації «Ісламська держава».

Протестний рух швидко поширився країною
Протестний рух швидко поширився країною

Демонстранти вимагають нормального електропостачання, чистої води, дотримання санітарних норм і перемоги над корупцією в органах влади.

Заворушення спалахнули на півдні Іраку, в районах, де переважає шиїтське населення. Протестний рух швидко поширився на інші провінції. Формальних лідерів, судячи з усього, у цього руху немає.

Прем’єр-міністр країни Адель Абдул Махді у п’ятницю закликав співгромадян до спокою і пообіцяв провести реформи. Один з найбільш впливових кліриків в Іраку поклав провину за акти насильства на політиків, заявивши, що їм не вдалося поліпшити життя іракців і закликав владу прислухатися до вимог протестуючих.

Інший впливовий релігійний діяч відкликав з парламенту фракцію своїх прихильників і, як припускає Reuters, це, ймовірно, тільки загострить ситуацію.

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