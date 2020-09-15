Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
15 вересня 2020, Київ 21:15
Новини | Коронавірус

Члени уряду Ірландії обмежили пересування в очікуванні результатів тесту на COVID-19 міністра охорони здоров’я

Ірландський додаток для відстеження поширення епідемії коронавірусу

Кабінет міністрів Ірландії обмежив пересування, поки міністр охорони здоров’я Стівен Доннелі, який занедужав сьогодні вдень, зробить тест на COVID-19.

Як наголошує RTE, наразі йдеться саме про обмеження пересування, а не про самоізоляцію. Члени уряду виконуватимуть свої обов’язки у віддаленому режимі.

Сьогодні вранці міністр Доннелі провів пресконференцію, на якій оголосив останні плани щодо боротьби з пандемією на наступні шість місяців.

Від початку епідемії у Ірландії підтвердили 31 192 випадки COVID-19, померли 1 784 людини.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG