Члени уряду Ірландії обмежили пересування в очікуванні результатів тесту на COVID-19 міністра охорони здоров’я

Кабінет міністрів Ірландії обмежив пересування, поки міністр охорони здоров’я Стівен Доннелі, який занедужав сьогодні вдень, зробить тест на COVID-19.

Як наголошує RTE, наразі йдеться саме про обмеження пересування, а не про самоізоляцію. Члени уряду виконуватимуть свої обов’язки у віддаленому режимі.

Сьогодні вранці міністр Доннелі провів пресконференцію, на якій оголосив останні плани щодо боротьби з пандемією на наступні шість місяців.

Від початку епідемії у Ірландії підтвердили 31 192 випадки COVID-19, померли 1 784 людини.