Посол Німеччини: найближчим часом очікується постачання нових систем IRIS-T для України

Німеччина вже передала Україні дев’ять систем протиповітряної оборони IRIS-T та очікує на постачання нових комплексів найближчим часом. Про це в інтерв'ю Суспільному сказав новий посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

«Ми вже передали насправді дев’ять систем IRIS-T, наскільки мені відомо, і найближчим часом очікується постачання ще нових систем IRIS-T», – сказав посол.

Посол додав, що забезпечення протиповітряної оборони є «критично важливим» і Німеччина наразі є найбільшим партнером України у сфері надання ППО. Хоча і розуміє, що цієї допомоги все ще недостатньо.

Він нагадав, що наприкінці 2025 року Німеччина передала Україні два додаткові комплекси Patriot.

«Я знаю, що цього все ще недостатньо. Як я вже казав, я також живу тут і розумію, якою є ситуація, я знаю реалії. Але ми робимо все, що можемо, і докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну – як через безпосередню допомогу енергетичному сектору, так і через надання засобів протиповітряної оборони», – сказав Томс.

Читайте також: Україна й Німеччина мають трирічний план постачання систем IRIS-T – президент

У грудні на той момент міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про посилення оборонної співпраці з Німеччиною і підписання низки «нових важливих домовленостей» із німецькими партнерами на суму понад 1,2 мільярда євро. Йдеться, зокрема, про довготермінове постачання запасних частин до систем Patriot, що дозволить швидше ремонтувати, модернізувати і відновлювати наявні комплекси.