В Ірландії вирував шторм «Дейв»: зникло світло, скасовані авіарейси

Близько 4,5 тисячі домогосподарств і підприємств залишаються без електропостачання у Ірландії у неділю, 5 квітня, після потужного шторму «Дейв», який приніс сильні пориви вітру.

За даними національної метеослужби, «найгірша фаза негоди вже минула». Метеоролог Ендрю Доран-Шерлок зазначив, що шторм наразі перебуває біля Норвегії, а погодні умови «поступово покращуватимуться», хоча найближчими днями зберігатимуться поривчастий вітер й періодичні дощі.

У енергокомпанії ESB Networks повідомили, що станом на ранок, 5 квітня, без світла залишаються приблизно 4 500 будинків, ферм і підприємств. Аварійні бригади вже працюють у постраждалих районах, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сильний вітер також вплинув на авіасполучення. У Аеропорт Дубліна у суботу скасували 17 рейсів, ще 53 літаки змушені були піти на друге коло, а 13 – перенаправили на інші аеродроми через складні погодні умови, де швидкість вітру сягала 44 вузлів.