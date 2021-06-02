Президентом Ізраїлю обраний Ісаак Герцог

Парламент Ізраїлю обрав 11-м президентом країни досвідченого політика Ісаака Герцога. 2 червня 60-річного політика анонімним голосуванням підтримали 120 членів парламенту Ізраїлю, Кнесету.

Ісаак Герцог раніше очолював Лейбористську партію Ізраїлю та був лідером опозиції. На парламентських виборах 2013 року він програв прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу.

На посаді президента Герцог змінить Реувена Рівліна, який має залишити президентське крісло наступного місяця.

Герцог походить з відомої родини. Його батько, Хаїм Герцог, був послом Ізраїлю в ООН до того, як був обраний президентом. Його дядько, Абба Ебан, був першим міністром закордонних справ Ізраїлю та посланником в Організації Об’єднаних Націй і Сполучених Штатах. Його дід був першим головним рабином країни.

Президент у Ізраїлі має порівняно мало повноважень, його роль у парламентській республіці переважно церемоніальна.