Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у Брюсселі 16 жовтня, повідомляється в каналі угруповання в Telegram



Зазначається, що один з бойовиків угруповання здійснив напад, у результаті якого загинуло двоє людей.

Ввечері 16 жовтня в Брюсселі невідомий почав стрілянину на вулиці за п’ять кілометрів від стадіону, де проходив матч між футбольними збірними Бельгії та Швеції. Загинули двоє людей. Обидва вбиті були одягнені у футболки у національних кольорах Швеції. Очевидно, вони були вболівальниками шведської команди.

За словами бельгійських чиновників, підозрюваним у вбивстві двох шведських футбольних уболівальників і пораненні ще одного в Брюсселі був 45-річний тунісець, якому в 2020 році було відхилено заяву на надання притулку, але він продовжував жити в Бельгії нелегально.



Після нічного переслідування поліція смертельно застрелила підозрюваного в кафе в районі Схарбек на півночі Брюсселя вранці 17 жовтня.