Іслямов заперечує, що ФСБ Росії затримала його охоронця

Керівник громадської організації «Аскер» Ленур Іслямов каже, що не знає людини, яку російські силовики в анексованому Криму затримали, назвавши при цьому його «охоронцем». Про це Іслямов повідомив 23 січня кримськотатарському телеканалу ATR.

«Я не знаю, хто це такий і ніколи не бачив. Якщо навіть там людей якихось, яких вони показують, затримують, для мене вони просто кримські татари. У нас у Криму немає членів батальйону ... Мені ця людина не відома», – сказав Іслямов.

Раніше співробітники управління ФСБ Росії в анексованому Криму заявили, що затримали кримчанина, який нібито є «особистим охоронцем» голови громадської організації «Аскер» Ленура Іслямова. Російські силовики не вказують імені затриманого.

Близьке до влади Криму видання «Кримінформ» опублікувало відео затримання кримчанина, якого підозрюють в «участі у батальйоні імені Номана Челебіджихана» на материковій частині України. Як повідомили у ФСБ, проти затриманого порушили кримінальну справу за статтею «участь у незаконному збройному формуванні».

23 січня стало відомо про обшуки в Сімферополі у батьків представниці громадського формування «Аскер» Евеліни Аріфової і кримчанина Бекіра Абултарова.

У листопаді 2018 року адвокат Іслям Веліляєв заявив, що в анексованому Криму можуть почастішати кримінальні переслідування за участь в «незаконних збройних формуваннях».

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року. У Меджлісі кримськотатарського народу відзначали, що всі матеріали з цього питання передали президенту України Петрові Порошенку і голові МВС Арсену Авакову.

У Національній гвардії України, яка входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, відзначали, що заяви про створення в їх структурі «кримськотатарського батальйону», залишаються поки що на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.