Фігуранту кримської «справи Хізб ут-Тахрір» Ісмету Ібрагімову продовжили арешт – адвокат

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на Дону продовжив термін утримання під вартою до 24 жовтня 2021 року фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір», фахівцеві в області арабської мови Ісмету Ібрагімову. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

За словами адвоката Ібрагімова Айдера Азаматова, сторона обвинувачення, яка наполягала на продовженні строку тримання під вартою, посилалася на те, що підсудний може зникнути з території окупованого Криму, або чинити тиск на ще не допитаних свідків, однак відповідних доказів надано не було.

«Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини, повинні бути представлені конкретні докази, що життю свідків загрожує небезпека і є ризик втечі. Однак прокурор в судовому засіданні цього не зробив», – зазначив юрист.

Як аргумент на користь того, що Ібрагімов не зможе залишити півострів, Айдер Азамотов повідомив, що у його підзахисного три неповнолітніх дитини, є стійкі зв’язки з Кримом, через які підсудний не зможе сховатися.

«Єдиний годувальник трьох малолітніх дітей перебуває під вартою. Дружина Ібрагімова не здатна забезпечити сім’ю так, як це робив Ібрагімов», – наголосив адвокат.

7 липня 2020 року під час масових обшуків у Криму були затримані семеро осіб. Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід для шістьох затриманих у вигляді утримання під вартою. Ісмет Ібрагімов, Зекір’я Муратов, Вадим Бектеміров, Еміль Зіядінов, Алім Суф’янов, Сейран Хайредінов були заарештовані в залі суду і поміщені в слідчий ізолятор Сімферополя. Олександр Сизиков, який має інвалідність І групи по зору, відправлений під домашній арешт. Всіх затриманих звинуватили у причетності до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», діяльність якої законна в Україні, однак заборонена російським законодавством.