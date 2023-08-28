Федерація футболу Іспанії просить про відставку президента Рубіалеса – через поцілунок у губи

Регіональні президенти Іспанської футбольної федерації (RFEF) 28 серпня попросили відстороненого президента Луїса Рубіалеса – через скандал, повʼязаний із насильним поцілунком у губи гравчині футбольної збірної Іспанії Дженні Ермосо. Про це повідомляє AFP.

«Після останніх подій і неприйнятної поведінки, яка завдала серйозної шкоди іміджу іспанського футболу, президенти вимагають, щоб Луїс Рубіалес негайно пішов у відставку з посади президента RFEF», — йдеться в заяві після зустрічі регіональних президентів.

Президенти заявили, що вони підтримують тимчасового керівника Педро Рочу, який скликав зустріч, щоб привести організацію до «діалогу та примирення з усіма футбольними установами».

Раніше 28 серпня прокурори Вищого кримінального суду Іспанії заявили, що відкрили попереднє розслідування дій Рубіалеса на тій підставі, що це може бути кваліфіковане як злочин «сексуалізованого насильства».

У заяві минулого тижня Дженні Ермосо заявила, що відчуває себе «жертвою нападу» і що поцілунок під час церемонії нагородження на чемпіонаті світу з футболу серед жінок у Сіднеї 20 серпня не був за згодою, як про це говорив Рубіалес.

Жіноча збірна Іспанії виграла світову першість, яку приймала Австралія.