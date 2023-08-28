Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Федерація футболу Іспанії просить про відставку президента Рубіалеса – через поцілунок у губи

Відсторонений президент Іспанської футбольної федерації (RFEF) Луїс Рубіалес

Регіональні президенти Іспанської футбольної федерації (RFEF) 28 серпня попросили відстороненого президента Луїса Рубіалеса – через скандал, повʼязаний із насильним поцілунком у губи гравчині футбольної збірної Іспанії Дженні Ермосо. Про це повідомляє AFP.

«Після останніх подій і неприйнятної поведінки, яка завдала серйозної шкоди іміджу іспанського футболу, президенти вимагають, щоб Луїс Рубіалес негайно пішов у відставку з посади президента RFEF», — йдеться в заяві після зустрічі регіональних президентів.

Президенти заявили, що вони підтримують тимчасового керівника Педро Рочу, який скликав зустріч, щоб привести організацію до «діалогу та примирення з усіма футбольними установами».

Раніше 28 серпня прокурори Вищого кримінального суду Іспанії заявили, що відкрили попереднє розслідування дій Рубіалеса на тій підставі, що це може бути кваліфіковане як злочин «сексуалізованого насильства».

У заяві минулого тижня Дженні Ермосо заявила, що відчуває себе «жертвою нападу» і що поцілунок під час церемонії нагородження на чемпіонаті світу з футболу серед жінок у Сіднеї 20 серпня не був за згодою, як про це говорив Рубіалес.

Жіноча збірна Іспанії виграла світову першість, яку приймала Австралія.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG