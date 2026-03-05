Доступність посилання

Іспанія відправить фрегат на Кіпр – Міноборони

Іспанський фрегат, який досягне острова приблизно 10 березня, використовується для протиповітряної оборони. Ілюстративне фото
Іспанський фрегат, який досягне острова приблизно 10 березня, використовується для протиповітряної оборони. Ілюстративне фото

Іспанія відправить свій фрегат «Христофор Колумб» на Кіпр, приєднавшись до французького авіаносця «Шарль де Голль» та інших кораблів грецького флоту, йдеться у заяві Міністерства оборони.

Іспанський фрегат, який досягне Кіпру приблизно 10 березня, використовується для протиповітряної оборони.

Фрегат відправляють до Кіпру, щоб «забезпечити захист та протиповітряну оборону» та «підтримати будь-яку евакуацію цивільного населення».

Це відбувається після удару безпілотника по британській базі на середземноморському острові.

Читайте також: Прем’єр: Іспанія проти ударів США й Ізраїлю по Ірану, позиція країни – «ні – війні»

1 березня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що «іранські невибіркові атаки у відповідь» на американо-ізраїльські удари включали «дві балістичні ракети, випущені в напрямку Кіпру».

Це сталося після початку операції Ізраїлю та США 28 лютого та завдання ударів по території Ірану. Тегеран почав завдавати ударів у відповідь, зокрема по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США.

