Іспанія відправить фрегат на Кіпр – Міноборони

Іспанія відправить свій фрегат «Христофор Колумб» на Кіпр, приєднавшись до французького авіаносця «Шарль де Голль» та інших кораблів грецького флоту, йдеться у заяві Міністерства оборони.

Іспанський фрегат, який досягне Кіпру приблизно 10 березня, використовується для протиповітряної оборони.

Фрегат відправляють до Кіпру, щоб «забезпечити захист та протиповітряну оборону» та «підтримати будь-яку евакуацію цивільного населення».

Це відбувається після удару безпілотника по британській базі на середземноморському острові.

1 березня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що «іранські невибіркові атаки у відповідь» на американо-ізраїльські удари включали «дві балістичні ракети, випущені в напрямку Кіпру».

Це сталося після початку операції Ізраїлю та США 28 лютого та завдання ударів по території Ірану. Тегеран почав завдавати ударів у відповідь, зокрема по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США.